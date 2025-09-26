В Челябинске за 500 тысяч рублей выставили на продажу альбом группы Kunteynir «5лет» с автографом скончавшегося в Таиланде российского рэпера Паши Техника (сценический псевдоним Павла Ивлева). Владелец раритета заявил, что компакт-диск находится в идеальном состоянии и не имеет царапин. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«С личным автографом Паши Техника. Сам CD в идеальном состоянии без единой царапины», — говорится в сообщении продавца на сайте «Авито».
Как сообщало URA.RU, ранее в Озерске за 55 тысяч рублей продавали парфюм от фирмы Паши Техника. Автор объявления заявил, что продукт имеет интересный запах.
Российский рэпер Паша Техник скончался в Таиланде на 41-ом году жизни весной 2025 года. Он страдал от наркотической и алкогольной зависимостей.
