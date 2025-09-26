26 сентября 2025

В Челябинске за 500 тысяч рублей продают альбом с автографом Паши Техника. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Диск с юбилейным переизданием предложили челябинским коллекционерам
Диск с юбилейным переизданием предложили челябинским коллекционерам Фото:

В Челябинске за 500 тысяч рублей выставили на продажу альбом группы Kunteynir «5лет» с автографом скончавшегося в Таиланде российского рэпера Паши Техника (сценический псевдоним Павла Ивлева). Владелец раритета заявил, что компакт-диск находится в идеальном состоянии и не имеет царапин. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«С личным автографом Паши Техника. Сам CD в идеальном состоянии без единой царапины», — говорится в сообщении продавца на сайте «Авито».

Как сообщало URA.RU, ранее в Озерске за 55 тысяч рублей продавали парфюм от фирмы Паши Техника. Автор объявления заявил, что продукт имеет интересный запах.

Российский рэпер Паша Техник скончался в Таиланде на 41-ом году жизни весной 2025 года. Он страдал от наркотической и алкогольной зависимостей.

Продавец озвучил цену в полмиллиона рублей
Продавец озвучил цену в полмиллиона рублей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске за 500 тысяч рублей выставили на продажу альбом группы Kunteynir «5лет» с автографом скончавшегося в Таиланде российского рэпера Паши Техника (сценический псевдоним Павла Ивлева). Владелец раритета заявил, что компакт-диск находится в идеальном состоянии и не имеет царапин. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «С личным автографом Паши Техника. Сам CD в идеальном состоянии без единой царапины», — говорится в сообщении продавца на сайте «Авито». Как сообщало URA.RU, ранее в Озерске за 55 тысяч рублей продавали парфюм от фирмы Паши Техника. Автор объявления заявил, что продукт имеет интересный запах. Российский рэпер Паша Техник скончался в Таиланде на 41-ом году жизни весной 2025 года. Он страдал от наркотической и алкогольной зависимостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...