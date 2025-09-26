26 сентября 2025

«Потянула почти на 43 килограмма»: челябинка вырастила на грядке царь-тыкву

В Бердяуше вырастили тыкву весом почти в 43 килограмма
Огромные тыквы выросли в Саткинском районе
Огромные тыквы выросли в Саткинском районе Фото:

Жительница поселка Бердяуш Саткинского района вырастила необычные тыквы весом более 40 килограммов. Снимками крупных плодов в социальных сетях поделилась внучка женщины-садовода.

«У бабушки, Валентины Ждановой, в Бердяуше выросли вот такие тыквы. Вес больше 40 кг!», — приводит слова Анастасии Файзуллиной газета «Саткинский рабочий» в соцсети «Вконтакте». На фото заметно, что вес тыквы составляет почти 42,6 килограмма.

Гигантские тыквы вызвали восхищение у местных жителей. Фотографии урожая набрали много лайков и репостов. А некоторые в комментариях поделились своими снимками с не менее крупными тыквами.

Как сообщало URA.RU ранее, в Екатеринбурге ученики школы №36 имени Одинцова вырастили гигантскую тыкву весом более 60 килограммов. Она и ее соседка по грядке весом в 55 кило будут отправлены животным в зоопарк.

