«Потянула почти на 43 килограмма»: челябинка вырастила на грядке царь-тыкву

Жительница поселка Бердяуш Саткинского района вырастила необычные тыквы весом более 40 килограммов. Снимками крупных плодов в социальных сетях поделилась внучка женщины-садовода.
«У бабушки, Валентины Ждановой, в Бердяуше выросли вот такие тыквы. Вес больше 40 кг!», — приводит слова Анастасии Файзуллиной газета «Саткинский рабочий» в соцсети «Вконтакте». На фото заметно, что вес тыквы составляет почти 42,6 килограмма.
Гигантские тыквы вызвали восхищение у местных жителей. Фотографии урожая набрали много лайков и репостов. А некоторые в комментариях поделились своими снимками с не менее крупными тыквами.
Как сообщало URA.RU ранее, в Екатеринбурге ученики школы №36 имени Одинцова вырастили гигантскую тыкву весом более 60 килограммов. Она и ее соседка по грядке весом в 55 кило будут отправлены животным в зоопарк.
