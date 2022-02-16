Синоптики ХМАО предсказывают теплую погоду на выходных

На всей территории округа в субботу будет облачно с прояснениями, а воскресенье — пасмурно Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По прогнозу синоптиков, в ХМАО на выходных придет потепление до минус 1 градуса. Уже в пятницу температура в западной части округа поднимется до минус 11 — минус 6 градусов, а в восточных и северных районах будет от минус 7 до минус 2. Информация об этом размещена на официальном сайте Гидрометцентра ХМАО.

«18 февраля — переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью 7—12 градусов ниже нуля, при прояснениях 15—20 мороза, днем минус 3— минус 8 градусов. 19февраля — переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 7—12 ниже нуля, днем минус 1 — минус 6», — говорится в сообщении.

По прогнозу, в пятницу сила ветра юго-западного направления составит 5—10 м/с, в субботу обещают усиление до 7—12 м/с. По данным сервиса «Яндекс. Погода», на выходных в Ханты-Мансийске столбики термометров покажут от минус 3 до минус 8 градусов. В Сургуте — от 2 до 8 градусов ниже нуля, а в Нижневартовске — от минус 2 до минус 9. На всей территории округа в субботу будет облачно с прояснениями, а воскресенье — пасмурно.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после тридцатиградусных морозов придет резкое потепление. Синоптики сообщали, что к середине недели температура составит 6—12 градусов ниже нуля.

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