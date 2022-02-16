Блогеры «захватили» редакцию московской газеты

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Типография Прайм Принт. Челябинск., газеты, типография прайм принт
Авторы инициативы хотели показать, что блогеры вышли за рамки соцсетей и являются важнейшими игроками на медиарынке Фото:

Блогеры агентства INVITE выпустили свою первую газету, которая стала частью издания Metro Москва. Выпуск вышел 16 февраля, в нем блогеры являются авторами, редакторами и героями своих материалов.

«Агентство INVITE выпустило первую блогерскую газету — 16 февраля выпуск INVITE NEWS стал частью каждого из 300 тысяч экземпляров тиража газеты Metro Москва. Инфлюенсеры на один день „захватили“ редакцию издания: они стали авторами и редакторами собственной газеты и героями основной обложки Metro Москва», — сообщили в агентстве INVITE.

В газете можно увидеть истории успеха блогеров, толкования слов, часто используемых инфлюенсерами, а также советы для тех, кто хочет попробовать себя в этой сфере. Главная цель проекта — показать, что блогерство вышло за рамки соцсетей и проникает во все каналы коммуникаций, сообщили в INVITE.

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Блогеры агентства INVITE выпустили свою первую газету, которая стала частью издания Metro Москва. Выпуск вышел 16 февраля, в нем блогеры являются авторами, редакторами и героями своих материалов. «Агентство INVITE выпустило первую блогерскую газету — 16 февраля выпуск INVITE NEWS стал частью каждого из 300 тысяч экземпляров тиража газеты Metro Москва. Инфлюенсеры на один день „захватили“ редакцию издания: они стали авторами и редакторами собственной газеты и героями основной обложки Metro Москва», — сообщили в агентстве INVITE. В газете можно увидеть истории успеха блогеров, толкования слов, часто используемых инфлюенсерами, а также советы для тех, кто хочет попробовать себя в этой сфере. Главная цель проекта — показать, что блогерство вышло за рамки соцсетей и проникает во все каналы коммуникаций, сообщили в INVITE.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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