Блогеры «захватили» редакцию московской газеты

Блогеры агентства INVITE выпустили свою первую газету, которая стала частью издания Metro Москва. Выпуск вышел 16 февраля, в нем блогеры являются авторами, редакторами и героями своих материалов.
«Агентство INVITE выпустило первую блогерскую газету — 16 февраля выпуск INVITE NEWS стал частью каждого из 300 тысяч экземпляров тиража газеты Metro Москва. Инфлюенсеры на один день „захватили“ редакцию издания: они стали авторами и редакторами собственной газеты и героями основной обложки Metro Москва», — сообщили в агентстве INVITE.
В газете можно увидеть истории успеха блогеров, толкования слов, часто используемых инфлюенсерами, а также советы для тех, кто хочет попробовать себя в этой сфере. Главная цель проекта — показать, что блогерство вышло за рамки соцсетей и проникает во все каналы коммуникаций, сообщили в INVITE.
Блогеры агентства INVITE выпустили свою первую газету, которая стала частью издания Metro Москва. Выпуск вышел 16 февраля, в нем блогеры являются авторами, редакторами и героями своих материалов. «Агентство INVITE выпустило первую блогерскую газету — 16 февраля выпуск INVITE NEWS стал частью каждого из 300 тысяч экземпляров тиража газеты Metro Москва. Инфлюенсеры на один день „захватили“ редакцию издания: они стали авторами и редакторами собственной газеты и героями основной обложки Metro Москва», — сообщили в агентстве INVITE. В газете можно увидеть истории успеха блогеров, толкования слов, часто используемых инфлюенсерами, а также советы для тех, кто хочет попробовать себя в этой сфере. Главная цель проекта — показать, что блогерство вышло за рамки соцсетей и проникает во все каналы коммуникаций, сообщили в INVITE.