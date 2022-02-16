Блогеры «захватили» редакцию московской газеты

16 февраля 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Авторы инициативы хотели показать, что блогеры вышли за рамки соцсетей и являются важнейшими игроками на медиарынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогеры агентства INVITE выпустили свою первую газету, которая стала частью издания Metro Москва. Выпуск вышел 16 февраля, в нем блогеры являются авторами, редакторами и героями своих материалов. «Агентство INVITE выпустило первую блогерскую газету — 16 февраля выпуск INVITE NEWS стал частью каждого из 300 тысяч экземпляров тиража газеты Metro Москва. Инфлюенсеры на один день „захватили“ редакцию издания: они стали авторами и редакторами собственной газеты и героями основной обложки Metro Москва», — сообщили в агентстве INVITE. В газете можно увидеть истории успеха блогеров, толкования слов, часто используемых инфлюенсерами, а также советы для тех, кто хочет попробовать себя в этой сфере. Главная цель проекта — показать, что блогерство вышло за рамки соцсетей и проникает во все каналы коммуникаций, сообщили в INVITE. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогеры агентства INVITE выпустили свою первую газету, которая стала частью издания Metro Москва. Выпуск вышел 16 февраля, в нем блогеры являются авторами, редакторами и героями своих материалов. «Агентство INVITE выпустило первую блогерскую газету — 16 февраля выпуск INVITE NEWS стал частью каждого из 300 тысяч экземпляров тиража газеты Metro Москва. Инфлюенсеры на один день „захватили“ редакцию издания: они стали авторами и редакторами собственной газеты и героями основной обложки Metro Москва», — сообщили в агентстве INVITE. В газете можно увидеть истории успеха блогеров, толкования слов, часто используемых инфлюенсерами, а также советы для тех, кто хочет попробовать себя в этой сфере. Главная цель проекта — показать, что блогерство вышло за рамки соцсетей и проникает во все каналы коммуникаций, сообщили в INVITE.