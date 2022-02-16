16 февраля 2022
15 февраля 2022

В двух муниципалитетах ХМАО ограничили движение по автозимникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
В Октябрьском и Березовском районе ХМАО запретили въезд большегруза на автозимники Фото:

В Октябрьском и Березовском районе ввели запрет на проезд автомобилей массой более 15 тонн по автомобильным зимним дорогам. При этом в Березовском районе ограничения уже действуют. Об этом рассказали в управлении автомобильных дорог ХМАО.

«В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений, близких к 0 градусов, 17 февраля 2022 года на зимних автомобильных дорогах межмуниципального значения введено ограничение движения транспортных средств массой более 15 тонн. В Березовском районе «Газовая трасса — Саранпауль» и «Хулимсунт — Няксимволь — Усть-Манья», — сказано в сообщении на сайте управления.

В ведомстве добавили, что 18 февраля по этой же причине будут введено ограничение для автомобилей массой более 15 тонн на зимних дорогах в Октябрьском районе. Ограничение движения будет действовать в круглосуточном режиме, предварительно, до 25 февраля. Однако изменения сроков будут завесить от фактической температуры.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на выходных придет потепление до минус 1 градуса. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра Югры.

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В Октябрьском и Березовском районе ввели запрет на проезд автомобилей массой более 15 тонн по автомобильным зимним дорогам. При этом в Березовском районе ограничения уже действуют. Об этом рассказали в управлении автомобильных дорог ХМАО. «В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений, близких к 0 градусов, 17 февраля 2022 года на зимних автомобильных дорогах межмуниципального значения введено ограничение движения транспортных средств массой более 15 тонн. В Березовском районе «Газовая трасса — Саранпауль» и «Хулимсунт — Няксимволь — Усть-Манья», — сказано в сообщении на сайте управления. В ведомстве добавили, что 18 февраля по этой же причине будут введено ограничение для автомобилей массой более 15 тонн на зимних дорогах в Октябрьском районе. Ограничение движения будет действовать в круглосуточном режиме, предварительно, до 25 февраля. Однако изменения сроков будут завесить от фактической температуры. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на выходных придет потепление до минус 1 градуса. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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