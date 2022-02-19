«Почта России» незаконно выиграла аукцион на поставку конвертов в администрацию Куртамышского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительственная структура — ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» неправомерно отдала «Почте России» победу в аукционе. Победителем должна была стать кампания из малого бизнеса. Информация об этом размещена на сайте УФАС России по Курганской области.

С жалобой на закупку в антимонопольную службу обратился предприниматель. «Установлено, что представленные документы в составе заявки участника закупки УФПС Курганской области содержат декларацию о принадлежности организации к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, но данная информация является недостоверной. Комиссия пришла к выводу, что аукционная комиссия неправомерно признала заявку участника закупки УФПС Курганской области соответствующей требованиям документации об аукционе», — сказано в релизе.

Конкурс проводился на покупку бумажных конвертов для администрации Куртамышского района. Сумма составила — 54 978 рублей. Всего на аукцион заявились пять участников. «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» пытался обжаловать решение курганского УФАС о наличии нарушения закона. Но суды двух инстанций поддержали позицию антимонопольного органа.