19 февраля 2022
18 февраля 2022

В Кургане «Почта России» незаконно выиграла аукцион. Победителя определяла структура правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
«Почта России» незаконно выиграла аукцион на поставку конвертов в администрацию Куртамышского района Фото:

Правительственная структура — ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» неправомерно отдала «Почте России» победу в аукционе. Победителем должна была стать кампания из малого бизнеса. Информация об этом размещена на сайте УФАС России по Курганской области.

С жалобой на закупку в антимонопольную службу обратился предприниматель. «Установлено, что представленные документы в составе заявки участника закупки УФПС Курганской области содержат декларацию о принадлежности организации к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, но данная информация является недостоверной. Комиссия пришла к выводу, что аукционная комиссия неправомерно признала заявку участника закупки УФПС Курганской области соответствующей требованиям документации об аукционе», — сказано в релизе.

Конкурс проводился на покупку бумажных конвертов для администрации Куртамышского района. Сумма составила — 54 978 рублей. Всего на аукцион заявились пять участников. «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» пытался обжаловать решение курганского УФАС о наличии нарушения закона. Но суды двух инстанций поддержали позицию антимонопольного органа.

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Правительственная структура — ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» неправомерно отдала «Почте России» победу в аукционе. Победителем должна была стать кампания из малого бизнеса. Информация об этом размещена на сайте УФАС России по Курганской области. С жалобой на закупку в антимонопольную службу обратился предприниматель. «Установлено, что представленные документы в составе заявки участника закупки УФПС Курганской области содержат декларацию о принадлежности организации к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, но данная информация является недостоверной. Комиссия пришла к выводу, что аукционная комиссия неправомерно признала заявку участника закупки УФПС Курганской области соответствующей требованиям документации об аукционе», — сказано в релизе. Конкурс проводился на покупку бумажных конвертов для администрации Куртамышского района. Сумма составила — 54 978 рублей. Всего на аукцион заявились пять участников. «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» пытался обжаловать решение курганского УФАС о наличии нарушения закона. Но суды двух инстанций поддержали позицию антимонопольного органа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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