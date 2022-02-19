Власти ЯНАО разъяснили, какие ограничения по COVID сохранятся

Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется до 31 марта 2022 года Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе действуют ограничения, введенные властями региона из-за COVID-19, запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется до 31 марта 2022 года.URA.RU напоминает читателям перечень ограничений.

Для посещения мероприятий в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики необходимо предъявлять QR-коды или документы о перенесенной болезни. В противном случае нужен ПЦР-тест.

Помещения предприятий общественного питания, культуры или кинотеатров могут быть заполнены только до 50%.

Жители региона могут предъявить вместо отрицательного ПЦР-теста, медотвод или противопоказания к вакцинации при посещении соцучреждений.

Посещение культурно-досуговых мероприятий разрешается с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО снимают короновирусные ограничения. Власти не стали продлевать ограничения на массовые мероприятия, формально запрет на их проведение закончился 19 февраля 2022 года.