19 февраля 2022
18 февраля 2022

Власти ЯНАО разъяснили, какие ограничения по COVID сохранятся

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у Измайловского суда. Москва, маска, транспорт, автобус
Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется до 31 марта 2022 года Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе действуют ограничения, введенные властями региона из-за COVID-19, запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется до 31 марта 2022 года.URA.RU напоминает читателям перечень ограничений.

  • Для посещения мероприятий в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики необходимо предъявлять QR-коды или документы о перенесенной болезни. В противном случае нужен ПЦР-тест.
  • Помещения предприятий общественного питания, культуры или кинотеатров могут быть заполнены только до 50%.
  • Жители региона могут предъявить вместо отрицательного ПЦР-теста, медотвод или противопоказания к вакцинации при посещении соцучреждений.
  • Посещение культурно-досуговых мероприятий разрешается с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО снимают короновирусные ограничения. Власти не стали продлевать ограничения на массовые мероприятия, формально запрет на их проведение закончился 19 февраля 2022 года.

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В Ямало-Ненецком автономном округе действуют ограничения, введенные властями региона из-за COVID-19, запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется до 31 марта 2022 года.URA.RU напоминает читателям перечень ограничений. Ранее сообщалось, что в ЯНАО снимают короновирусные ограничения. Власти не стали продлевать ограничения на массовые мероприятия, формально запрет на их проведение закончился 19 февраля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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