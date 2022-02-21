Из ХМАО отправят первую партию помощи беженцам из ДНР и ЛНР

Первую партию гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик направят в Ростовскую область Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Из ХМАО 22—23 февраля отправят первую партию гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область. Об этом URA.RU рассказала первый заместитель регионального исполкома «Единой России» Людмила Жукова.

«Из ХМАО три первые грузовые машины с гуманитарной помощью будут отправлены, либо в ночь с 22 на 23 февраля, либо утром 23 февраля из Сургута и Нижневартовска, далее на очереди Ханты-Мансийск. Автомобили с гуманитарными грузами отправятся в Ростовскую область», — сказала Жукова.

Жукова также сообщила, что в состав грузов входят продукты длительного хранения, крупы, гигиенические наборы, постельное белье, одежда и игры для детей. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили URA.RU, что сборах принимают участие региональный добровольческий штаб «МыВместе», под координацией некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус», волонтеры региональных отделений Российского Красного Креста, «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», а также другие общественные организации. Также акцию поддерживает правительство ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Пункты сбора расположились в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Мегионе, Урае, Пойковском, Лангепасе, Нефтеюганске, Нягани, Радужном и Советском.

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