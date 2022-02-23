23 февраля 2022
22 февраля 2022

Самолет из Сургута не смог сесть в Анапе из-за войны на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, bombardier, самолет в воздухе, qazaq, казахские авиалинии, бомбардье, bombardier q400
Лайнер развернули и отправили в московский «Внуково» Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Рейс из Сургута развернули на подлете к курортной Анапе, лайнер приземлился в Москве (аэропорт «Внуково»). Об этом сообщают пассажиры, летевшие из экономической столицы ХМАО.

«Мы из Сургута в Анапу летели. Пока летели, отменили рейс», — рассказал один из пассажиров ВГТТРК «Россия».

Сейчас пассажиры размещены в аэропорту и решают, куда отправится дальше. В аэропорте «Внуково» на звонки URA.RU не ответили.

Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО отменили авиаперелеты к границам Украины. В аэропорты поступила радиограмма о том, что рейсы нескольких авиакомпаний на сегодня отменены. Причина — закрыто воздушное пространство.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рейс из Сургута развернули на подлете к курортной Анапе, лайнер приземлился в Москве (аэропорт «Внуково»). Об этом сообщают пассажиры, летевшие из экономической столицы ХМАО. «Мы из Сургута в Анапу летели. Пока летели, отменили рейс», — рассказал один из пассажиров ВГТТРК «Россия». Сейчас пассажиры размещены в аэропорту и решают, куда отправится дальше. В аэропорте «Внуково» на звонки URA.RU не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО отменили авиаперелеты к границам Украины. В аэропорты поступила радиограмма о том, что рейсы нескольких авиакомпаний на сегодня отменены. Причина — закрыто воздушное пространство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...