Самолет из Сургута не смог сесть в Анапе из-за войны на Украине

Лайнер развернули и отправили в московский «Внуково» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Рейс из Сургута развернули на подлете к курортной Анапе, лайнер приземлился в Москве (аэропорт «Внуково»). Об этом сообщают пассажиры, летевшие из экономической столицы ХМАО.

«Мы из Сургута в Анапу летели. Пока летели, отменили рейс», — рассказал один из пассажиров ВГТТРК «Россия».

Сейчас пассажиры размещены в аэропорту и решают, куда отправится дальше. В аэропорте «Внуково» на звонки URA.RU не ответили.

Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО отменили авиаперелеты к границам Украины. В аэропорты поступила радиограмма о том, что рейсы нескольких авиакомпаний на сегодня отменены. Причина — закрыто воздушное пространство.