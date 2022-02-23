Самолет из Сургута не смог сесть в Анапе из-за войны на Украине

Рейс из Сургута развернули на подлете к курортной Анапе, лайнер приземлился в Москве (аэропорт «Внуково»). Об этом сообщают пассажиры, летевшие из экономической столицы ХМАО.
«Мы из Сургута в Анапу летели. Пока летели, отменили рейс», — рассказал один из пассажиров ВГТТРК «Россия».
Сейчас пассажиры размещены в аэропорту и решают, куда отправится дальше. В аэропорте «Внуково» на звонки URA.RU не ответили.
Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО отменили авиаперелеты к границам Украины. В аэропорты поступила радиограмма о том, что рейсы нескольких авиакомпаний на сегодня отменены. Причина — закрыто воздушное пространство.
Рейс из Сургута развернули на подлете к курортной Анапе, лайнер приземлился в Москве (аэропорт «Внуково»). Об этом сообщают пассажиры, летевшие из экономической столицы ХМАО. «Мы из Сургута в Анапу летели. Пока летели, отменили рейс», — рассказал один из пассажиров ВГТТРК «Россия». Сейчас пассажиры размещены в аэропорту и решают, куда отправится дальше. В аэропорте «Внуково» на звонки URA.RU не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО отменили авиаперелеты к границам Украины. В аэропорты поступила радиограмма о том, что рейсы нескольких авиакомпаний на сегодня отменены. Причина — закрыто воздушное пространство.