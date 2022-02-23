Владельцы магазинов отделались устным предупреждением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В магазинах поселка Харп (ЯНАО) нашли массу просроченных продуктов. Как сообщает пресс-служба Ямальского отделения «Единой России», контролеры впервые проверили здесь магазины и их поразило количество испорченной продукции.

«Жалобы на товары с истекшим сроком годности в группу партпроекта „Народный контроль“ поступили от жителей поселка Харп. В ходе рейда сигнал подтвердился», — говорится на сайте отделения.

Активисты проверили три магазина в Харпе. В сетевом магазине «Пятерочка» нарушений не обнаружили, а в двух других — «Метелице» и «Продукты», которые принадлежат предпринимателям, нашли множество нарушений. «Такое количество просроченной продукции, неправильного товарного соседства и хранения за все время своей общественной работы я еще не встречал. На вопрос, почему такое допускается, продавцы сказали, что всегда так работали, претензий ни у кого не было», — говорит один из контролеров.

Контролеры сняли с витрин квашеную капусту, пельмени, мясо и молочную продукцию. За нарушения владельцам магазинов вынесено устное предупреждение. В скором времени рейд по данным торговым точкам снова повторится, так как их взяли под контроль.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Надыма также продавали просроченные продукты. Жителям продавали испорченное мясо и молочку и при этом добавляли в чеки лишние позиции.

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