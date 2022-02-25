25 февраля 2022

В Донецке прогремел сильный взрыв. «Такого еще не слышал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия обстрелов в Донецке. Донецк, ДНР, последствия, донецкая народная республика, донецк, взрыв, воронка, разрушения, обстрел
По словам корреспондента URA.RU, произошел один из самых мощнейших взрывов за все время Фото:
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Гражданская война на Украине

В Донецке произошел мощный взрыв. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU, находящийся на месте событий.

«В Донецке прогремел сильный взрыв. Он произошел где-то в самом городе, потому что слышно было даже в центральном районе», — сообщает корреспондент URA.RU.

По его словам, взрыв произошел в районе Семашко около 20:50 мск. Корреспондент подчеркнул, что ранее в Донецке «такого еще не слышал».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

В результате обстрелов ВСУ в Донецке загорелась нефтебаза. В ночь на 23 февраля в центре Донецка произошел мощный взрыв у здания местного телецентра. Исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безносов назвал это происшествие терактом, целью которого является предупреждение для журналистов.

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В Донецке произошел мощный взрыв. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU, находящийся на месте событий. «В Донецке прогремел сильный взрыв. Он произошел где-то в самом городе, потому что слышно было даже в центральном районе», — сообщает корреспондент URA.RU. По его словам, взрыв произошел в районе Семашко около 20:50 мск. Корреспондент подчеркнул, что ранее в Донецке «такого еще не слышал». Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. В результате обстрелов ВСУ в Донецке загорелась нефтебаза. В ночь на 23 февраля в центре Донецка произошел мощный взрыв у здания местного телецентра. Исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безносов назвал это происшествие терактом, целью которого является предупреждение для журналистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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