В Донецке прогремел сильный взрыв. «Такого еще не слышал»

25 февраля 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

В Донецке произошел мощный взрыв. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU, находящийся на месте событий. «В Донецке прогремел сильный взрыв. Он произошел где-то в самом городе, потому что слышно было даже в центральном районе», — сообщает корреспондент URA.RU. По его словам, взрыв произошел в районе Семашко около 20:50 мск. Корреспондент подчеркнул, что ранее в Донецке «такого еще не слышал». Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. В результате обстрелов ВСУ в Донецке загорелась нефтебаза. В ночь на 23 февраля в центре Донецка произошел мощный взрыв у здания местного телецентра. Исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безносов назвал это происшествие терактом, целью которого является предупреждение для журналистов.