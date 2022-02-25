В Донецке загорелась нефтебаза после обстрелов

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Военная операция РФ на Украине

На территории Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины загорелась нефтебаза. Об этом сообщает РИА «Новости» информацию штаба территориальной обороны Донецкой народной Республики.

«В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза», — сообщили в штабе. Информацию приводит РИА «Новости».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине. Лидер страны доложил, что прямое нападение Киева на Россию приведет к разгрому агрессора. Позже стало известно, что первые взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Глава Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее СМИ сообщали о стрельбе у правительственного квартала в Киеве. Другие подробности не приводятся. Вместе с этим глава Украины попросил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Бориса Джонсона), а также у других стран Евросоюза.

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На территории Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины загорелась нефтебаза. Об этом сообщает РИА «Новости» информацию штаба территориальной обороны Донецкой народной Республики. «В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза», — сообщили в штабе. Информацию приводит РИА «Новости». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине. Лидер страны доложил, что прямое нападение Киева на Россию приведет к разгрому агрессора. Позже стало известно, что первые взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Глава Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее СМИ сообщали о стрельбе у правительственного квартала в Киеве. Другие подробности не приводятся. Вместе с этим глава Украины попросил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Бориса Джонсона), а также у других стран Евросоюза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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