В Донецке загорелась нефтебаза после обстрелов

25 февраля 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

На территории Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины загорелась нефтебаза. Об этом сообщает РИА «Новости» информацию штаба территориальной обороны Донецкой народной Республики. «В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза», — сообщили в штабе. Информацию приводит РИА «Новости». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине. Лидер страны доложил, что прямое нападение Киева на Россию приведет к разгрому агрессора. Позже стало известно, что первые взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Глава Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее СМИ сообщали о стрельбе у правительственного квартала в Киеве. Другие подробности не приводятся. Вместе с этим глава Украины попросил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Бориса Джонсона), а также у других стран Евросоюза.