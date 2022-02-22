В ДНР назвали терактом взрыв у донецкого телецентра

Взрыв у телецентра в Донецке устроили с целью запугать журналистов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безносов.
«Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов», — цитирует Даниила Безносова РИА «Новости». Он отметил, что самодельное взрывное устройство не содержала поражающих элементов, однако взрывных веществ было немалое количество.
Взрыв у телецентра в Донецке устроили с целью запугать журналистов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безносов. «Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов», — цитирует Даниила Безносова РИА «Новости». Он отметил, что самодельное взрывное устройство не содержала поражающих элементов, однако взрывных веществ было немалое количество. Ранее сообщалось, что в Донецке произошел мощный взрыв возле местного телецентра. По словам жителей города, взрыв был слышен во всех районах Донецка. 21 февраля прогремел взрыв в донецком аэропорту.