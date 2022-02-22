22 февраля 2022

В ДНР назвали терактом взрыв у донецкого телецентра

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Набережная Тобола. Курган, осколки
СВУ не содержала поражающих осколков, подчеркнул Даниил Безносов Фото:
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Война на Украине

Взрыв у телецентра в Донецке устроили с целью запугать журналистов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безносов.

«Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов», — цитирует Даниила Безносова РИА «Новости». Он отметил, что самодельное взрывное устройство не содержала поражающих элементов, однако взрывных веществ было немалое количество.

Ранее сообщалось, что в Донецке произошел мощный взрыв возле местного телецентра. По словам жителей города, взрыв был слышен во всех районах Донецка. 21 февраля прогремел взрыв в донецком аэропорту.

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Взрыв у телецентра в Донецке устроили с целью запугать журналистов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безносов. «Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов», — цитирует Даниила Безносова РИА «Новости». Он отметил, что самодельное взрывное устройство не содержала поражающих элементов, однако взрывных веществ было немалое количество. Ранее сообщалось, что в Донецке произошел мощный взрыв возле местного телецентра. По словам жителей города, взрыв был слышен во всех районах Донецка. 21 февраля прогремел взрыв в донецком аэропорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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