В ДНР назвали терактом взрыв у донецкого телецентра

23 февраля 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

СВУ не содержала поражающих осколков, подчеркнул Даниил Безносов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Взрыв у телецентра в Донецке устроили с целью запугать журналистов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безносов. «Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов», — цитирует Даниила Безносова РИА «Новости». Он отметил, что самодельное взрывное устройство не содержала поражающих элементов, однако взрывных веществ было немалое количество. Ранее сообщалось, что в Донецке произошел мощный взрыв возле местного телецентра. По словам жителей города, взрыв был слышен во всех районах Донецка. 21 февраля прогремел взрыв в донецком аэропорту. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Взрыв у телецентра в Донецке устроили с целью запугать журналистов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безносов. «Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов», — цитирует Даниила Безносова РИА «Новости». Он отметил, что самодельное взрывное устройство не содержала поражающих элементов, однако взрывных веществ было немалое количество. Ранее сообщалось, что в Донецке произошел мощный взрыв возле местного телецентра. По словам жителей города, взрыв был слышен во всех районах Донецка. 21 февраля прогремел взрыв в донецком аэропорту.