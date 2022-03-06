06 марта 2022
05 марта 2022
04 марта 2022

Бизнесмены задолжали курганцам миллионы рублей за аренду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, купюра, зарплата, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
Долг перед муниципалитетом составил более 10 млн рублей Фото:

Компания «Зауральская Нива», которая арендует землю в Целинном муниципальном округе (Курганская область), задолжала курганцам и муниципалитету более 10 млн рублей. Один из владельцев земли Андрей Флакин пожаловался на это губернатору Вадиму Шумкову и предоставил копию письма URA.RU.

«ООО „Зауральская Нива“. Общий долг перед бюджетом Целинного муниципального округа составляет свыше 10 000 000 рублей», — указал в письме губернатору Флакин.

По его словам, это организация аффилирована с ООО «Агроинвест» (это же указано в открытых данных). Флакин возмутился, что «Агроинвест» не исполняло договорные обязательства, но получило господдержку. Проблемы, связанные с этими компаниями возникли в 2017 году, но, по его словам, представители областного департамента агропромышленного комплекса попросили местные власти дать этим предприятиям рассрочку платежей. Автор обращения попросил губернатора разобраться.

«В департамент АПК обращений от гражданина Флакина А.В. не поступало», — уточнили URA.RU в пресс-службе областного правительства. В ответе также сказано, что департамент не имеет права распоряжаться земельными участками, так как они принадлежат Целинному муниципальному округу.

Кроме того, департамент не поручал предоставить рассрочку платежей по оплате аренды и не обладает такими полномочиями. Власти пояснили, что «Агроинвест» имело право на господдержку, так как задолженность в рамках земельных отношений не является поводом для отказа. Также оно не является должником перед муниципалитетом. При этом, администрации округа постоянно занимается взысканием долгов.

URA.RU не удалось взять комментарии у представителей компаний. Контакты, указанные в открытых источниках, оказались недействующими. По данным системы СБИС, у обеих компаний ФНС приостановила операции по счетам. «Зауральской Нивой» руководит конкурсный управляющий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Компания «Зауральская Нива», которая арендует землю в Целинном муниципальном округе (Курганская область), задолжала курганцам и муниципалитету более 10 млн рублей. Один из владельцев земли Андрей Флакин пожаловался на это губернатору Вадиму Шумкову и предоставил копию письма URA.RU. «ООО „Зауральская Нива“. Общий долг перед бюджетом Целинного муниципального округа составляет свыше 10 000 000 рублей», — указал в письме губернатору Флакин. По его словам, это организация аффилирована с ООО «Агроинвест» (это же указано в открытых данных). Флакин возмутился, что «Агроинвест» не исполняло договорные обязательства, но получило господдержку. Проблемы, связанные с этими компаниями возникли в 2017 году, но, по его словам, представители областного департамента агропромышленного комплекса попросили местные власти дать этим предприятиям рассрочку платежей. Автор обращения попросил губернатора разобраться. «В департамент АПК обращений от гражданина Флакина А.В. не поступало», — уточнили URA.RU в пресс-службе областного правительства. В ответе также сказано, что департамент не имеет права распоряжаться земельными участками, так как они принадлежат Целинному муниципальному округу. Кроме того, департамент не поручал предоставить рассрочку платежей по оплате аренды и не обладает такими полномочиями. Власти пояснили, что «Агроинвест» имело право на господдержку, так как задолженность в рамках земельных отношений не является поводом для отказа. Также оно не является должником перед муниципалитетом. При этом, администрации округа постоянно занимается взысканием долгов. URA.RU не удалось взять комментарии у представителей компаний. Контакты, указанные в открытых источниках, оказались недействующими. По данным системы СБИС, у обеих компаний ФНС приостановила операции по счетам. «Зауральской Нивой» руководит конкурсный управляющий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...