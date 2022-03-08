Врач: можно ли ходить в баню при COVID-19

08 марта 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Даже после перенесенного легочного заболевания стоит воздержаться от посещения бани Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При коронавирусной инфекции баню посещать не стоит. Такой совет дал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. «Лечиться баней — неправильная идея, потому что организму и так тяжело, а тут еще дополнительная нагрузка. При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача — потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот — выпаривает жидкость», — уточнил он в разговоре с радио Sputnik. По словам врача, после перенесенного COVID, лучше отказаться на какое-то время от посещения бани. Если после тяжелой болезни организм восстановился, тогда можно понемногу повышать температуру в парной. Алексей Хухрев отметил, что есть четкий набор заболеваний, при который посещение бани строго противопоказано. Например, розацея — хроническое заболевание кожи лица, гнойничковые заболевания. Также избирательно стоит подходить к этому вопросу стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также если есть проблемы с органами дыхания. Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала о пользе аспирина после COVID-19 и вакцинации. Она напомнила, что этот препарат используется в качестве профилактики при тромбообразовании, разжижает кровь и несет противовоспалительный эффект, причем даже в малых дозах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При коронавирусной инфекции баню посещать не стоит. Такой совет дал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. «Лечиться баней — неправильная идея, потому что организму и так тяжело, а тут еще дополнительная нагрузка. При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача — потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот — выпаривает жидкость», — уточнил он в разговоре с радио Sputnik. По словам врача, после перенесенного COVID, лучше отказаться на какое-то время от посещения бани. Если после тяжелой болезни организм восстановился, тогда можно понемногу повышать температуру в парной. Алексей Хухрев отметил, что есть четкий набор заболеваний, при который посещение бани строго противопоказано. Например, розацея — хроническое заболевание кожи лица, гнойничковые заболевания. Также избирательно стоит подходить к этому вопросу стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также если есть проблемы с органами дыхания. Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала о пользе аспирина после COVID-19 и вакцинации. Она напомнила, что этот препарат используется в качестве профилактики при тромбообразовании, разжижает кровь и несет противовоспалительный эффект, причем даже в малых дозах.