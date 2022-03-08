Врач: можно ли ходить в баню при COVID-19

При коронавирусной инфекции баню посещать не стоит. Такой совет дал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
«Лечиться баней — неправильная идея, потому что организму и так тяжело, а тут еще дополнительная нагрузка. При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача — потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот — выпаривает жидкость», — уточнил он в разговоре с радио Sputnik.
По словам врача, после перенесенного COVID, лучше отказаться на какое-то время от посещения бани. Если после тяжелой болезни организм восстановился, тогда можно понемногу повышать температуру в парной.
Алексей Хухрев отметил, что есть четкий набор заболеваний, при который посещение бани строго противопоказано. Например, розацея — хроническое заболевание кожи лица, гнойничковые заболевания. Также избирательно стоит подходить к этому вопросу стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также если есть проблемы с органами дыхания.
Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала о пользе аспирина после COVID-19 и вакцинации. Она напомнила, что этот препарат используется в качестве профилактики при тромбообразовании, разжижает кровь и несет противовоспалительный эффект, причем даже в малых дозах.
При коронавирусной инфекции баню посещать не стоит. Такой совет дал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. «Лечиться баней — неправильная идея, потому что организму и так тяжело, а тут еще дополнительная нагрузка. При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача — потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот — выпаривает жидкость», — уточнил он в разговоре с радио Sputnik. По словам врача, после перенесенного COVID, лучше отказаться на какое-то время от посещения бани. Если после тяжелой болезни организм восстановился, тогда можно понемногу повышать температуру в парной. Алексей Хухрев отметил, что есть четкий набор заболеваний, при который посещение бани строго противопоказано. Например, розацея — хроническое заболевание кожи лица, гнойничковые заболевания. Также избирательно стоит подходить к этому вопросу стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также если есть проблемы с органами дыхания. Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала о пользе аспирина после COVID-19 и вакцинации. Она напомнила, что этот препарат используется в качестве профилактики при тромбообразовании, разжижает кровь и несет противовоспалительный эффект, причем даже в малых дозах.