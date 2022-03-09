09 марта 2022

В Курганской области простились с погибшим на Украине военным

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Сабит Сакаев посмертно награжден орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области простились с Сабитом Сакаевым, героически погибшим во время спецоперации на Украине. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Вадим Шумков, сообщает пресс-служба правительства.

«Сегодня Курганская область простилась с Сабитом Маратовичем Сакаевым. Как истинный воин, как достойный сын своего Отечества, он погиб, защищая женщин и детей, защищая свою страну от военной угрозы», — приводит пресс-служба слова Шумкова.

Губернатор отметил, что Сакаев с детства мечтал стать военным. «Именно такие люди, как Сабит, как другие наши ребята, которые сегодня с честью, достойной своих предков, выполняют воинский долг, — элита нашего государства», — подчеркнул Шумков.

За героизм и отвагу, проявленные при проведении спецоперации, Сакаева посмертно наградили орденом Мужества. Глава региона дал поручение органам соцзащиты совместно с главами и военным комиссаром уточнять в семьях погибших все имеющиеся у них проблемы и оказывать поддержку, вне зависимости от полученных ими выплат.

Ранее власти Курганской области заявили, что среди российских военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, есть уроженцы региона. При этом фамилии и число погибших на не называлось.

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В Курганской области простились с Сабитом Сакаевым, героически погибшим во время спецоперации на Украине. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Вадим Шумков, сообщает пресс-служба правительства. «Сегодня Курганская область простилась с Сабитом Маратовичем Сакаевым. Как истинный воин, как достойный сын своего Отечества, он погиб, защищая женщин и детей, защищая свою страну от военной угрозы», — приводит пресс-служба слова Шумкова. Губернатор отметил, что Сакаев с детства мечтал стать военным. «Именно такие люди, как Сабит, как другие наши ребята, которые сегодня с честью, достойной своих предков, выполняют воинский долг, — элита нашего государства», — подчеркнул Шумков. За героизм и отвагу, проявленные при проведении спецоперации, Сакаева посмертно наградили орденом Мужества. Глава региона дал поручение органам соцзащиты совместно с главами и военным комиссаром уточнять в семьях погибших все имеющиеся у них проблемы и оказывать поддержку, вне зависимости от полученных ими выплат. Ранее власти Курганской области заявили, что среди российских военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, есть уроженцы региона. При этом фамилии и число погибших на не называлось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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