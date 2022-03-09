Военнослужащие из Курганской области погибли на Украине

Среди российских военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, есть уроженцы Курганской области. Власти региона окажут их родственникам необходимую поддержку, сообщают в областном правительстве.
«В числе военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, защищая мирное население на Украине, есть наши земляки. Правительство Курганской области выражает соболезнования родным и близким военнослужащих, с честью выполнивших свой долг. Вместе с вами скорбит вся наша область, разделяя горечь утраты наших ребят», — говорится в сообщении в telegram-канале правительства Курганской области.
Конкретные фамилии и число погибших на Украине жителей области не называется. «Они — лучшие сыновья своей страны. Они — настоящая элита нашего государства. Правительство Курганской области совместно с муниципалитетами окажет семьям погибших всю необходимую поддержку», — отмечают власти.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что семья каждого погибшего получит единовременно по 7 миллионов и 421 тысяче рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты. Также выплаты предусмотрены для раненых силовиков.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Путин заявил, что операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
Среди российских военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, есть уроженцы Курганской области. Власти региона окажут их родственникам необходимую поддержку, сообщают в областном правительстве. «В числе военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, защищая мирное население на Украине, есть наши земляки. Правительство Курганской области выражает соболезнования родным и близким военнослужащих, с честью выполнивших свой долг. Вместе с вами скорбит вся наша область, разделяя горечь утраты наших ребят», — говорится в сообщении в telegram-канале правительства Курганской области. Конкретные фамилии и число погибших на Украине жителей области не называется. «Они — лучшие сыновья своей страны. Они — настоящая элита нашего государства. Правительство Курганской области совместно с муниципалитетами окажет семьям погибших всю необходимую поддержку», — отмечают власти. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что семья каждого погибшего получит единовременно по 7 миллионов и 421 тысяче рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты. Также выплаты предусмотрены для раненых силовиков. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Путин заявил, что операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.