Военнослужащие из Курганской области погибли на Украине

Власти Курганской области сообщили о погибших на Украине курганцах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Среди российских военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, есть уроженцы Курганской области. Власти региона окажут их родственникам необходимую поддержку, сообщают в областном правительстве.

«В числе военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, защищая мирное население на Украине, есть наши земляки. Правительство Курганской области выражает соболезнования родным и близким военнослужащих, с честью выполнивших свой долг. Вместе с вами скорбит вся наша область, разделяя горечь утраты наших ребят», — говорится в сообщении в telegram-канале правительства Курганской области.

Конкретные фамилии и число погибших на Украине жителей области не называется. «Они — лучшие сыновья своей страны. Они — настоящая элита нашего государства. Правительство Курганской области совместно с муниципалитетами окажет семьям погибших всю необходимую поддержку», — отмечают власти.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что семья каждого погибшего получит единовременно по 7 миллионов и 421 тысяче рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты. Также выплаты предусмотрены для раненых силовиков.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Путин заявил, что операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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