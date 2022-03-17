Пермские фермеры опасаются срыва посевной

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, посевная, сеялка, сельскохозяйственная техника, посевные работы
Банки не торопятся давать льготные кредиты Фото:

На встрече главы Пермского края Дмитрия Махонина с представителями агропредприятий председатель регионального Агропромсоюза Владимир Юшков сообщил, что проведение посевной находится под угрозой. В этом он обвинил банки, которые не торопятся выдавать льготные краткосрочные кредиты под 5%, которые анонсировал губернатор. Трансляция велась в YouTube-канале «Пермский край».

«Поставщики вроде готовы предоставить нам технику, готовы предоставить все необходимое. Но тем не менее банки на сегодняшний день в моем понимании просто срывают проведение посевной компании. Нельзя этого допускать. Мы ведь не сможем за пять минут привезти топливо, удобрение. На это уйдет месяц, два и более», — пожаловался Владимир Юшков.

Дмитрий Махонин предложил агропромышленникам создать чат в Telegram, где каждый сможет написать о своей проблеме. Далее их будут консолидировать и выходить с обращением к банковскому сектору, чтобы они ускорили процессы.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское правительство намерено выдавать бизнесу займы от 50 тысяч до 3 млн рублей под 5% годовых из региональной микрофинансовой организации.

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На встрече главы Пермского края Дмитрия Махонина с представителями агропредприятий председатель регионального Агропромсоюза Владимир Юшков сообщил, что проведение посевной находится под угрозой. В этом он обвинил банки, которые не торопятся выдавать льготные краткосрочные кредиты под 5%, которые анонсировал губернатор. Трансляция велась в YouTube-канале «Пермский край». «Поставщики вроде готовы предоставить нам технику, готовы предоставить все необходимое. Но тем не менее банки на сегодняшний день в моем понимании просто срывают проведение посевной компании. Нельзя этого допускать. Мы ведь не сможем за пять минут привезти топливо, удобрение. На это уйдет месяц, два и более», — пожаловался Владимир Юшков. Дмитрий Махонин предложил агропромышленникам создать чат в Telegram, где каждый сможет написать о своей проблеме. Далее их будут консолидировать и выходить с обращением к банковскому сектору, чтобы они ускорили процессы. Ранее URA.RU сообщало, что пермское правительство намерено выдавать бизнесу займы от 50 тысяч до 3 млн рублей под 5% годовых из региональной микрофинансовой организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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