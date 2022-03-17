Пермские фермеры опасаются срыва посевной

Банки не торопятся давать льготные кредиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На встрече главы Пермского края Дмитрия Махонина с представителями агропредприятий председатель регионального Агропромсоюза Владимир Юшков сообщил, что проведение посевной находится под угрозой. В этом он обвинил банки, которые не торопятся выдавать льготные краткосрочные кредиты под 5%, которые анонсировал губернатор. Трансляция велась в YouTube-канале «Пермский край».

«Поставщики вроде готовы предоставить нам технику, готовы предоставить все необходимое. Но тем не менее банки на сегодняшний день в моем понимании просто срывают проведение посевной компании. Нельзя этого допускать. Мы ведь не сможем за пять минут привезти топливо, удобрение. На это уйдет месяц, два и более», — пожаловался Владимир Юшков.

Дмитрий Махонин предложил агропромышленникам создать чат в Telegram, где каждый сможет написать о своей проблеме. Далее их будут консолидировать и выходить с обращением к банковскому сектору, чтобы они ускорили процессы.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское правительство намерено выдавать бизнесу займы от 50 тысяч до 3 млн рублей под 5% годовых из региональной микрофинансовой организации.