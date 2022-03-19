В Китае допустили отказ от доллара и евро из-за санкций против РФ

19 марта 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

Китай может отказаться от доллара и евро, заявил эксперт Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро. Об этом заявил в статье для китайской газеты South China Morning Post эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли. По его мнению, решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире. «Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру», — заявил Кимберли. В качестве аналога резервной валюты эксперт предложил китайский юань. Россия объявила о начале спецоперации 24 февраля. В ответ на это страны Запада ввели мощные санкции. В частности, арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ на 415 миллиардов долларов. На такой шаг пошли страны Евросоюза совместно с США, Великобританией и Канадой. После Центробанк РФ принял решение повысить ключевую ставку до 20%, тем самым побив рекорд, установленный в декабре 2014 года. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро. Об этом заявил в статье для китайской газеты South China Morning Post эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли. По его мнению, решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире. «Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру», — заявил Кимберли. В качестве аналога резервной валюты эксперт предложил китайский юань. Россия объявила о начале спецоперации 24 февраля. В ответ на это страны Запада ввели мощные санкции. В частности, арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ на 415 миллиардов долларов. На такой шаг пошли страны Евросоюза совместно с США, Великобританией и Канадой. После Центробанк РФ принял решение повысить ключевую ставку до 20%, тем самым побив рекорд, установленный в декабре 2014 года. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.