По словам жильцов, подъезд топит из-за порыва трубы (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане первый этаж подъезда многоквартирного дома топит из-за трубы, которая была повреждена зимой. Об этом рассказали жильцы дома, которые боятся, что пол в тамбуре отвалится от постоянной влажности.

«Обращаются к вам жильцы дома №71, шестой подъезд, ул. Галкинская. Вода хлещет из водосточной трубы, которую разорвало еще зимой. Сейчас незначительное таяние снега приводит вот к такому результату. Вода топит полностью тамбур и площадку до первого этажа. Пол в тамбуре скоро провалится от постоянной влажности», — написала представитель жильцов дома в группе соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган».

В пресс-службе УК «Новая волна», отвечающей за этот дом, URA.RU объяснили, что поврежденную ливневую трубу отремонтируют на этой неделе, так как ранее это трудно было сделать из-за низкой температуры. В компании добавили, что в 2020 году после капремонта двора появился уклон асфальтового покрытия в сторону подъездов жилого дома. «Поэтому при понижении температуры воздуха происходит обледенение и входные двери блокирует», — сообщили в пресс-службе. Чтобы образовывалось меньше воды при таянии снега представители компании несколько раз зимой выезжали к дому для его уборки.

Сотрудники компании добавили, что второй год просят городской департамент ЖКХ устранить это дефект. Представители администрации Кургана ответили жильцам дома под постом в комментариях. Они объяснили, что направили обращение в городской департамент ЖКХ для принятия мер.

Дверь подъезда блокируется из-за замерзшей воды Фото: соцсеть «ВКонтакте», «ЧП Курган»

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