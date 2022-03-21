В ЯНАО продавцы не соблюдают введенных правил по продаже сахара

Сотрудники магазина не соблюдают правила работодателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Продавцы в некоторых «Пятерочках» Салехарда не соблюдают правил по продаже сахара, масла и круп, установленных самим же магазином. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, ставший очевидцем.

«Кассиры спокойно отпускают больше нормы и особо ничего не говорят. К тому же есть кассы самообслуживания, где за покупателями также никто не следит. Брать можно сколько надо, главное чеками разными пробивать товар», — сообщает корреспондент.

Из-за того, что продавцы передерживаются правил в некоторых «Пятерочках» полупустые прилавки с солью, сахаром и крупами. Кроме того, на некоторых товарах нет ценник. «На вопрос, а почему так происходит, продавцы отвечают, что они только выставили продукцию на прилавок и ценники только будут клеиться, при этом сотрудники сетевого гиганта не знают, подешевеет ли товар», — отмечает корреспондент.

В пресс-службу компании был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Также ранее сообщалось, что в Новом Уренгое сотрудники «Пятерочки» прячут сахар от покупателей. Как сообщал читатель агентства, он слышал от продавцов, что они специально не выставляют на прилавок этот товар.

Западные политики заявляли, что санкции, из-за которых в России поднялись ценны, направлены против рядовых жителей. Президент РФ Владимир Путин убежден, что такая политика имеет все признаки экономической и политической войны.

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Магазин «Пятерочка» в Салехарде Карина Безносова

Прилавок с сахаром, солью и мукой в магазине «Пятерочка» в Салехарде Карина Безносова

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