Шесть пермских поселков оказались под угрозой затопления

В ликвидации последствий паводка готовы принять участие 14,5 тысячи людей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В зоне риска из-за предстоящего паводка в Пермском крае находятся шесть поселков и один райцентр — Кудымкар. Об этом на заседании краевого правительства 24 марта заявил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов. Трансляция мероприятия проходила в youtube-канале «Пермский край».

«Согласно вероятному сценарию развития половодья, неблагоприятная гидрологическая обстановка может сложиться в семи населенных пунктах в шести муниципальных образованиях. Предварительный срок начала вскрытия рек — первая или вторая декада апреля», — сообщил министр. Под угрозой затопления оказались село Моховое в Кунгурском округе (р. Бабка), поселки Усть-Черная, Серебрянка (р. Весляна) в Гайнском округе, Тюлькино в Соликамском округе (р. Кама), Усть-Язьва в Красновишерском округе (р. Вишера), Вогулка в Березниках (р. Яйва) и город Кудымкар (р. Иньва, р. Кува).

В Березниках запасы воды в снежном покрове превышают норму на 37%, в Кудымкаре — на 35%, в Кунгуре — на 26%. Толщина льда на 20% больше нормы на реках Вишере и Чусовой, на 10% больше — на реке Обве. На территории Пермского края, по словам Батмазова, для ликвидации возможного паводка создана специальная группировка, состоящая из 14,5 тысячи человек личного состава, 3 тысячи единиц автомобильной и спецтехники, 166 плаввсредств. В регионе утвержден план противопаводковых мероприятий.

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