Стройотряды, мамонты и роботы: школьников из бывших республик СССР встретили в Перми. Видео

«Поезд Памяти» со школьниками из стран СНГ и регионов РФ впервые приехал в Пермь
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До Перми на поезде добрались 200 активных молодых людей
До Перми на поезде добрались 200 активных молодых людей Фото:

«Поезд Памяти» со старшеклассниками из регионов РФ и стран ближнего зарубежья впервые добрался до Перми. На железнодорожном вокзале активистов встретили представители студенческих отрядов региона, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Пермь принимает „Поезд Памяти“ впервые. <...> На выставке „Мы защищаем свой родной дом“ ребята узнали о вкладе предприятий Пермского края в Великую Победу, в „Музее пермских древностей“ — о пермском геологическом периоде и древнейших обитателях планеты. <...> На „Промоботе“ гости увидели, как создают наших знаменитых сервисных роботов», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Состав уже 10 дней путешествует по российским Городам-Героям и Городам трудовой доблести, знакомя активистов с историей страны. Ранее пассажиры поезда стали участниками главного праздника выпускников «Алые паруса», который проходил в Санкт-Петербурге.

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«Поезд Памяти» со старшеклассниками из регионов РФ и стран ближнего зарубежья впервые добрался до Перми. На железнодорожном вокзале активистов встретили представители студенческих отрядов региона, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Пермь принимает „Поезд Памяти“ впервые. <...> На выставке „Мы защищаем свой родной дом“ ребята узнали о вкладе предприятий Пермского края в Великую Победу, в „Музее пермских древностей“ — о пермском геологическом периоде и древнейших обитателях планеты. <...> На „Промоботе“ гости увидели, как создают наших знаменитых сервисных роботов», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Состав уже 10 дней путешествует по российским Городам-Героям и Городам трудовой доблести, знакомя активистов с историей страны. Ранее пассажиры поезда стали участниками главного праздника выпускников «Алые паруса», который проходил в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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