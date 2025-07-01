«Поезд Памяти» со старшеклассниками из регионов РФ и стран ближнего зарубежья впервые добрался до Перми. На железнодорожном вокзале активистов встретили представители студенческих отрядов региона, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Пермь принимает „Поезд Памяти“ впервые. <...> На выставке „Мы защищаем свой родной дом“ ребята узнали о вкладе предприятий Пермского края в Великую Победу, в „Музее пермских древностей“ — о пермском геологическом периоде и древнейших обитателях планеты. <...> На „Промоботе“ гости увидели, как создают наших знаменитых сервисных роботов», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Состав уже 10 дней путешествует по российским Городам-Героям и Городам трудовой доблести, знакомя активистов с историей страны. Ранее пассажиры поезда стали участниками главного праздника выпускников «Алые паруса», который проходил в Санкт-Петербурге.
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