Стоимость молока «Домик в деревне» выросла на 50% Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Цены на продукты в России

Крупная сеть супермаркетов «Магнит» в Новом Уренгое подняла стоимость на молочную продукцию и овощи. Цена молока выросла почти на 50%, сообщила местная жительница в соцсети «ВКонтакте».

«Цены на молоко в Магните резко возросли по адресу мкр. Тундровый 3. До недавних событий это же молоко „Домик в деревне“ стоило 98 рублей, а сейчас 149 в красной упаковке. Удорожание видно очень на многие товары. На помидоры, перец. Это то, на что я обратила внимание», — написала Татьяна Сивцова в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».

Пользователей под публикацией также возмутило такое необоснованное подорожание молочной продукции. Агентство попыталось выяснить причину роста цен. Однако на звонки и сообщения URA.RU по телефонам и адресам, размещенным в открытом доступе, представители сети магазинов «Магнит» не ответили. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, крупнейшие сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка» в ЯНАО резко подняли стоимость на лапшу быстрого приготовления. Цена на «Доширак» взлетела с 59 рублей до 65, а «Роллтон» вырос в цене до 75 рублей.

Цены в России выросли из-за западных санкций, которые Евросоюз ввел после начала спецоперации на Украине. Как заявляли иностранные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарным сферам. Лидеры иностранных государств полагают, что такая политика ударит по жителям РФ. На такие заявления глава государства Владимир Путин ответил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

Если вы живете в ЯНАО и оказались в трудной жизненной ситуации: лишились работы, ваше предприятие закрывают или у вас есть проблемы, о которых вы хотите рассказать — сообщите нам. Также вы можете написать агентству, если столкнулись с завышенными ценами на продукты и средствами первой необходимости. Всю информацию, фото и видео можете присылать в наш telegram-канал.

Молоко «Домик в деревне» стоит теперь 150 рублей Фото из соцсетей

Молоко в супермаркете «Магнит» Фото из соцсетей

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