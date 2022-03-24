Курганцы жалуются на значительное повышение цен на подгузники фото: Екатерина Сычкова

В Кургане торговая сеть взвинтила цены на подгузники компании Procter&Gamble. Об этом URA.RU сообщили покупатели.

«В „Ленте“ существенно подорожали подгузники-трусики „Pampers“. Еще неделю назад пачка 80 штук стоила со скидкой 2470 рублей, сегодня пачка с меньшим объемом (60 штук) стоит 3124 рубля. Подорожали и другие упаковки подгузников», — рассказали покупатели URA.RU.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе торговой сети «Лента» не удалось. Ранее URA.RU направляло несколько запросов в компанию, связанных с повышением стоимости стирального порошка в два раза, а также с ростом цены на картофель нового урожая до 120 рублей за килограмм. Ответы на запросы от торговой сети не поступили.

Производители бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble и Henkel заявили об остановке инвестиционной деятельности в России. Экономические санкции в отношении России со стороны европейских производителей связаны со спецоперацией вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Позже компания P&G сообщила о повышении цен на свои продукты в среднем на 40%.

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Курганцы отмечают, что неделю назад подгузники в торговой сети «Лента» стоили на 700 рублей дешевле фото: Екатерина Сычкова

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