24 марта 2022

В Кургане торговая сеть взвинтила цены на подгузники

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы жалуются на значительное повышение цен на подгузники

В Кургане торговая сеть взвинтила цены на подгузники компании Procter&Gamble. Об этом URA.RU сообщили покупатели.

«В „Ленте“ существенно подорожали подгузники-трусики „Pampers“. Еще неделю назад пачка 80 штук стоила со скидкой 2470 рублей, сегодня пачка с меньшим объемом (60 штук) стоит 3124 рубля. Подорожали и другие упаковки подгузников», — рассказали покупатели URA.RU.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе торговой сети «Лента» не удалось. Ранее URA.RU направляло несколько запросов в компанию, связанных с повышением стоимости стирального порошка в два раза, а также с ростом цены на картофель нового урожая до 120 рублей за килограмм. Ответы на запросы от торговой сети не поступили.

Производители бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble и Henkel заявили об остановке инвестиционной деятельности в России. Экономические санкции в отношении России со стороны европейских производителей связаны со спецоперацией вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Позже компания P&G сообщила о повышении цен на свои продукты в среднем на 40%.

Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот. (активная ссылка на бот https://t.me/KurganistanBot).

Курганцы отмечают, что неделю назад подгузники в торговой сети «Лента» стоили на 700 рублей дешевле
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В Кургане торговая сеть взвинтила цены на подгузники компании Procter&Gamble. Об этом URA.RU сообщили покупатели. «В „Ленте“ существенно подорожали подгузники-трусики „Pampers“. Еще неделю назад пачка 80 штук стоила со скидкой 2470 рублей, сегодня пачка с меньшим объемом (60 штук) стоит 3124 рубля. Подорожали и другие упаковки подгузников», — рассказали покупатели URA.RU. Оперативно получить комментарий в пресс-службе торговой сети «Лента» не удалось. Ранее URA.RU направляло несколько запросов в компанию, связанных с повышением стоимости стирального порошка в два раза, а также с ростом цены на картофель нового урожая до 120 рублей за килограмм. Ответы на запросы от торговой сети не поступили. Производители бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble и Henkel заявили об остановке инвестиционной деятельности в России. Экономические санкции в отношении России со стороны европейских производителей связаны со спецоперацией вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Позже компания P&G сообщила о повышении цен на свои продукты в среднем на 40%. Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот. (активная ссылка на бот https://t.me/KurganistanBot).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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