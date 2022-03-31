Страны Запада вопреки санкциям приедут в РФ обсуждать экономику

31 марта 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Представители 69 стран подтвердили участие в российском ПМЭФ-2022 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году подтвердили представители 69 стран. В их числе США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Китай и Индия. Об этом сообщает фонд «Росконгресс». «В этом году на юбилейный Петербургский международный экономический форум направлены приглашения иностранным участникам более чем из 190 государств. Свое участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили представители из 69 стран и территорий», — сообщается на сайте Росконгресса. Так, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15—18 июня 2022 года. Регистрация представителей СМИ продлится до 13 мая 2022 года. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция введет санкции против России. Великобритания ввела новый список санкций. Санкционное давление против России продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году подтвердили представители 69 стран. В их числе США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Китай и Индия. Об этом сообщает фонд «Росконгресс». «В этом году на юбилейный Петербургский международный экономический форум направлены приглашения иностранным участникам более чем из 190 государств. Свое участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили представители из 69 стран и территорий», — сообщается на сайте Росконгресса. Так, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15—18 июня 2022 года. Регистрация представителей СМИ продлится до 13 мая 2022 года. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция введет санкции против России. Великобритания ввела новый список санкций. Санкционное давление против России продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Также санкции оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики, заявляли российские власти