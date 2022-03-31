В Кургане на месте гаражей появится набережная

01 апреля 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Более 40 самовольно установленных гаражей снесли сами собственники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане сносят самовольно установленные гаражи. На их месте благоустроят набережную реки Тобол. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «По проспекту Конституции в районе многоквартирных домов № 32, 34, 50а, 38а выявлен 51 металлический гараж. Все они установлены собственниками самовольно. <…> В дальнейшем на территории по проспекту Конституции, где были демонтированы самовольные строения, планируется провести благоустройство набережной реки Тобол и отремонтировать междворовые проезды», — указано в сообщении. Сотрудники администрации отметили, что более 40 гаражей снесли сами собственники. В конце апреля—начале мая 2022 года власти планируют снести металлические гаражи в Шевелевке, в районе многоквартирного дома №13а на улице Криволапова. Там также планируют благоустроить набережную. О планируемом сносе гаражей на проспекте Конституции стало известно в январе. В 2021 году власти хотели снести более 100 гаражей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане сносят самовольно установленные гаражи. На их месте благоустроят набережную реки Тобол. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «По проспекту Конституции в районе многоквартирных домов № 32, 34, 50а, 38а выявлен 51 металлический гараж. Все они установлены собственниками самовольно. <…> В дальнейшем на территории по проспекту Конституции, где были демонтированы самовольные строения, планируется провести благоустройство набережной реки Тобол и отремонтировать междворовые проезды», — указано в сообщении. Сотрудники администрации отметили, что более 40 гаражей снесли сами собственники. В конце апреля—начале мая 2022 года власти планируют снести металлические гаражи в Шевелевке, в районе многоквартирного дома №13а на улице Криволапова. Там также планируют благоустроить набережную. О планируемом сносе гаражей на проспекте Конституции стало известно в январе. В 2021 году власти хотели снести более 100 гаражей.