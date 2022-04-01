Минобрнауки просит вузы перенести видео из YouTube в VK и Rutube

01 апреля 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Видео в соцсеть «ВКонтакте» попросили перенести до 4 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минобрнауки РФ попросили российские вузы до 4 апреля перенести все свои видео с YouTube на платформы «ВКонтакте» и Rutube. Об этом сообщается в письме министерства, опубликованном в СМИ. «Департамент координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки РФ сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) вашего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на российские платформы „ВКонтакте“ и Rutube», — сообщается в документе, фото которого опубликовало издание NGS24.RU. Сообщается, что это нужно сделать до 4 апреля. В красноярских вузах подтвердили информацию. В Сибирском федеральном университете рассказали, что еще месяц назад перешли на RuTube. В Красноярском государственном педуниверситете сообщили, что давно размещают ролики только в соцсети «Вконтакте». В вузе отметили, что они тоже получали письмо с просьбой о переносе видео. В аграрном университете также получили письмо из Минсельхоза с рекомендацией о переносе видео. URA.RU направило запрос в Минобрнауки. На момент публикации ответа не поступило. Ранее Роскомнадзор вынес Google предупреждение из-за работы YouTube. В ведомстве призвали прекратить ограничения в отношении каналов российских СМИ, которые заблокировал видеохостинг. Роскомнадзор заявлял, что обнаружено 54 нарушения и обвинил Google в цензуре. Также планируется составить протоколы в отношении компании за неудаление материалов на видеохостинге в соответствии с требованиями Генпрокуратуры РФ, цитирует RT заявление Роскомнадзора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобрнауки РФ попросили российские вузы до 4 апреля перенести все свои видео с YouTube на платформы «ВКонтакте» и Rutube. Об этом сообщается в письме министерства, опубликованном в СМИ. «Департамент координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки РФ сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) вашего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на российские платформы „ВКонтакте“ и Rutube», — сообщается в документе, фото которого опубликовало издание NGS24.RU. Сообщается, что это нужно сделать до 4 апреля. В красноярских вузах подтвердили информацию. В Сибирском федеральном университете рассказали, что еще месяц назад перешли на RuTube. В Красноярском государственном педуниверситете сообщили, что давно размещают ролики только в соцсети «Вконтакте». В вузе отметили, что они тоже получали письмо с просьбой о переносе видео. В аграрном университете также получили письмо из Минсельхоза с рекомендацией о переносе видео. URA.RU направило запрос в Минобрнауки. На момент публикации ответа не поступило. Ранее Роскомнадзор вынес Google предупреждение из-за работы YouTube. В ведомстве призвали прекратить ограничения в отношении каналов российских СМИ, которые заблокировал видеохостинг. Роскомнадзор заявлял, что обнаружено 54 нарушения и обвинил Google в цензуре. Также планируется составить протоколы в отношении компании за неудаление материалов на видеохостинге в соответствии с требованиями Генпрокуратуры РФ, цитирует RT заявление Роскомнадзора.