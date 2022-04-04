В России начали выпускать замену «Кока-колы»

Напиток изготовят на основе минеральной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Дальнем востоке начали выпускать газированные напитки, которые заменять американскую газированную воду Coca-Cola. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний «Славда», занимающейся выпуском.

«Группа компаний „Славда“ сообщает о запуске производства и старте продаж нового продукта — напитка Cola Grink. Новый вкус, ставший дополнением серии напитков Grink, будет представлен в магазинах уже на этой неделе», — сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Сообщается, что напиток изготавливают на основе природной минеральной воды, он имеет вкус «классической колы». Газировку будут выпускать в упаковке 0,5 литра и 1,4 литра на заводе «Скит». Гендиректор «Славда групп» Роман Антипьев сообщил, что торговые сети в начала марта начали обращаться к ним с просьбой создания «дальневосточной колы». «Наши технологи оперативно отработали задачу, чтобы в кратчайшие сроки выпустить новый для нашей линейки продуктов газированный напиток с классическим вкусом колы», — рассказал он.

Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России месяц назад. Это произошло после начала спецоперации на Украине. Против РФ ввели санкции, а иностранные компании начала заявлять о своем уходе с российского рынка. Также производитель и дистрибьютор продукции компании Coca-Cola HBC сообщал о повышении цен на продукцию с 14 марта. Стоимость на газированные напитки возросла 15%, цена соков на 19%, а кофе — на 30%, передает «Царьград». Общественники попросили Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру проверить компанию Coca-Cola на обоснованность повышения цен, сообщает телеканал 360. Ранее в ЯНАО решили выпускать аналог Coca-Cola. Сообщалось, что технологи завода «Арктическая вода» работают над расширением вкусовой линейки.

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