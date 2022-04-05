Мошенник обманывает пермяков при заказе мебели

По версии следствия, подозреваемый обманул минимум 5 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская полиция разыскивает жертв, пострадавших от мошенника, который предоставлял услуги сборщика мебели. Об этом сообщается в группе УМВД Перми во «ВКонтакте».

«Осенью прошлого года в полицию стали поступать сообщения от жителей г. Перми и Пермского района о том, что они стали жертвами мошенника, планируя заказать мебель по индивидуальным размерам», — сообщается в паблике. Предполагается, что пострадало как минимум 5 человек.

Ранее судимый за тяжкое преступление подозреваемый создал страницу в соцсети, где предлагал изготовить мебель ниже рыночной стоимости. Предварительно договорившись с клиентами, он выезжал на место, делал замеры и брал предоплату от 60 до 120 тыс. рублей, заключая договор. После этого мужчина пропадал и не связывался со своими жертвами. В отношении псевдомебельщика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Граждан пострадавших от действий мужчины просят обратиться по телефонам: 218-84-11, 218-84-12.