20 августа 2025

Под Пермью на заброшенной ферме найдено тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело погибшего нашли местные жители
Тело погибшего нашли местные жители Фото:

В Гамово Пермского округа найден труп мужчины. Его обнаружили на заброшенной ферме.

«Погибшему было 45 лет. Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося», — уточнили в краевом управлении СКР.

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Пост о случившемся был опубликован в telegram-канале «ЧП Пермь». В комментариях пермяк, который обнаружил тело, рассказал, что на место гибели мужчины приезжали родственники. По его словам, погибший просто устал от всего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Гамово Пермского округа найден труп мужчины. Его обнаружили на заброшенной ферме. «Погибшему было 45 лет. Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося», — уточнили в краевом управлении СКР. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Пост о случившемся был опубликован в telegram-канале «ЧП Пермь». В комментариях пермяк, который обнаружил тело, рассказал, что на место гибели мужчины приезжали родственники. По его словам, погибший просто устал от всего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...