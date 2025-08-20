Под Пермью на заброшенной ферме найдено тело мужчины

Тело погибшего нашли местные жители
В Гамово Пермского округа найден труп мужчины. Его обнаружили на заброшенной ферме.
«Погибшему было 45 лет. Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося», — уточнили в краевом управлении СКР.
По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Пост о случившемся был опубликован в telegram-канале «ЧП Пермь». В комментариях пермяк, который обнаружил тело, рассказал, что на место гибели мужчины приезжали родственники. По его словам, погибший просто устал от всего.
