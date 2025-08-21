Появились фотографии обновленного СК Сухарева в Перми

В Перми завершается ремонт ледовой арены в спорткомплексе имени Сухарева. Фотографиями с обновленной площадки поделился президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов в своем telegram-канале.
«В холле спорткомплекса завершена чистовая отделка стен и потолка, а основные усилия сейчас сосредоточены на игровой площадке. Ведется замена системы холодильного оборудования и хоккейных бортов, обновляются половые и звукоизоляционные плиты. Параллельно модернизируются пять раздевалок для спортсменов и две судейские комнаты», — отметил Чикунов.
Работы ведутся одновременно во всех помещениях, что позволит завершить их уже в сентябре. Также на объекте капитально ремонтируют компрессор для повышения качества льда. После ремонта на арене будут проходить тренировки, соревнования, матчи чемпионата Пермского края и Ночной хоккейной лиги. Площадка также откроется для массового катания в новом сезоне.
