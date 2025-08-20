20 августа 2025

Пермский мэр пожаловалась на детей-вандалов, оставивших без света целый парк. Видео

Пермский мэр обратилась к вандалам, сломавшим все фонари возле дворца культуры
Явка в мэрию позволит подросткам избежать привлечения к уголовной ответственности
Явка в мэрию позволит подросткам избежать привлечения к уголовной ответственности

Глава Александровского муниципального округа (Пермский край) Ольга Белобаржевская пожаловалась на подростков-вандалов. По ее словам, группа детей разломала все фонари возле местного ДК. 

«Вечером 17 июля, примерно в 21:35, на территории Городского дворца культуры группа подростков сломала фонари, что привело к повреждению системы наружного освещения всего парка. Освещенные общественные пространства создаются не только в эстетических целях, но и ради удобства и безопасности жителей. Нарушение целостности городской инфраструктуры наносит вред не только имуществу, но и снижает качество жизни горожан», — написала глава территории в соцсети «ВКонтакте».

Мэр добавила, что личности всех участников инцидента установлены, имеются дополнительные видеозаписи с их изображениями. В связи с этим им настоятельно рекомендуется добровольно явиться до 25 августа в кабинет №26 администрации для уточнения размера причиненного ущерба и обсуждения возможных путей его возмещения. Это позволит избежать привлечения к уголовной ответственности.

