Глава Александровского муниципального округа (Пермский край) Ольга Белобаржевская пожаловалась на подростков-вандалов. По ее словам, группа детей разломала все фонари возле местного ДК.
«Вечером 17 июля, примерно в 21:35, на территории Городского дворца культуры группа подростков сломала фонари, что привело к повреждению системы наружного освещения всего парка. Освещенные общественные пространства создаются не только в эстетических целях, но и ради удобства и безопасности жителей. Нарушение целостности городской инфраструктуры наносит вред не только имуществу, но и снижает качество жизни горожан», — написала глава территории в соцсети «ВКонтакте».
Мэр добавила, что личности всех участников инцидента установлены, имеются дополнительные видеозаписи с их изображениями. В связи с этим им настоятельно рекомендуется добровольно явиться до 25 августа в кабинет №26 администрации для уточнения размера причиненного ущерба и обсуждения возможных путей его возмещения. Это позволит избежать привлечения к уголовной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!