Арт-объект на колесах был создан к летнему фестивалю самодельной техники
В Пермском крае создали самоходную печь. В ее основе двухместный четырехколесный автомобиль-мотоколяска, серийно выпускавшаяся с 1958 по 1970 год.
«Движение конструкции обеспечивается двигателем от мотоблока. Для изготовления корпуса использовалась древесно-стружечная плита, а также была установлена специализированная лестница для печи», — пишет ИА «Текст».
Данный арт-объект на колесах был создан к летнему фестивалю самодельной техники, который прошел в августе на территории Верещагинского района. В настоящее время передвижная печь выставлена на продажу по цене 50 тысяч рублей.
Движение конструкции обеспечивается двигателем от мотоблока
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!