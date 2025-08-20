20 августа 2025

Самоходную печь из русской сказки построили в Пермском крае. Фото

В Пермском крае создали передвижную печь на колесах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арт-объект на колесах был создан к летнему фестивалю самодельной техники
Арт-объект на колесах был создан к летнему фестивалю самодельной техники Фото:

В Пермском крае создали самоходную печь. В ее основе двухместный четырехколесный автомобиль-мотоколяска, серийно выпускавшаяся с 1958 по 1970 год.

«Движение конструкции обеспечивается двигателем от мотоблока. Для изготовления корпуса использовалась древесно-стружечная плита, а также была установлена специализированная лестница для печи», — пишет ИА «Текст».

Данный арт-объект на колесах был создан к летнему фестивалю самодельной техники, который прошел в августе на территории Верещагинского района. В настоящее время передвижная печь выставлена на продажу по цене 50 тысяч рублей.

Движение конструкции обеспечивается двигателем от мотоблока
Движение конструкции обеспечивается двигателем от мотоблока
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае создали самоходную печь. В ее основе двухместный четырехколесный автомобиль-мотоколяска, серийно выпускавшаяся с 1958 по 1970 год. «Движение конструкции обеспечивается двигателем от мотоблока. Для изготовления корпуса использовалась древесно-стружечная плита, а также была установлена специализированная лестница для печи», — пишет ИА «Текст». Данный арт-объект на колесах был создан к летнему фестивалю самодельной техники, который прошел в августе на территории Верещагинского района. В настоящее время передвижная печь выставлена на продажу по цене 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...