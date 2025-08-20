Владелец пермского автосалона дал прогноз по ценам на иномарки

В Перми к августу 2025 года стабилизировались цены на автомобили. До 2026 года сильного изменения не ожидается. Об этом URA.RU сообщил владелец пермского автосалона «Автогалерея» Владимир Иванов.
«Сейчас с учетом снижения ключевой ставки спрос был простимулирован. Цены стабилизировались. Не думаю, что будет сильное изменение по стоимости до конца года», — рассказал предприниматель корреспонденту агентства.
Он добавил, что в начале и середине 2025 года спрос на автомобили сильно «просел», по сравнению с предыдущим годом. Из-за этого многие дилеры снижали цены. Но Владимир Иванов отметил, что с каждым годом стоимость машин только увеличивается. «Не помню, чтобы цены на автомобили сильно снижались. Всегда привожу в пример Land Cruiser 200. В 2007 году он стоил 2,2 млн рублей, а сейчас Land Cruiser 300 стоит 12 млн рублей. То есть цены только растут», — добавил предприниматель. Больше о ценообразовании, сером импорте, проблемах китайских автомобилей и слежке Интерпола за иномарками автодилер рассказал в интервью URA.RU.
