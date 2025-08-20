20 августа 2025

Дзержинский «Химик» выбил пермский «Амкар» из борьбы за Кубок России. Видео

Основное время игры закончилось с ничейным счетом
Основное время игры закончилось с ничейным счетом Фото:

Первый матч пермского ФК «Амкар» в Кубке России завершился поражением — команда вылетела из борьбы за главный трофей соревнования. В серии пенальти точнее оказался соперник — «Химик» из Дзержинска, передает пресс-служба красно-черных.

«Уступаем в серии пенальти — 5:3. Путь в FONBET Кубке России завершен», — указано в telegram-канале клуба из Перми.

Счет в матче открыли на 83-й минуте. Гол забил игрок «Амкара» Кирилл Корольков, но удержать победу не вышло. Хозяева поля сумели отыграться на последней минуте основного времени.

Несколькими днями ранее пермяки прервали серию поражений в рамках 17-го тура Второй лиги Дивизиона Б. Со счетом 2:1 была повержена нижегородская «Волна».

