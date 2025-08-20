Первый матч пермского ФК «Амкар» в Кубке России завершился поражением — команда вылетела из борьбы за главный трофей соревнования. В серии пенальти точнее оказался соперник — «Химик» из Дзержинска, передает пресс-служба красно-черных.
«Уступаем в серии пенальти — 5:3. Путь в FONBET Кубке России завершен», — указано в telegram-канале клуба из Перми.
Счет в матче открыли на 83-й минуте. Гол забил игрок «Амкара» Кирилл Корольков, но удержать победу не вышло. Хозяева поля сумели отыграться на последней минуте основного времени.
Несколькими днями ранее пермяки прервали серию поражений в рамках 17-го тура Второй лиги Дивизиона Б. Со счетом 2:1 была повержена нижегородская «Волна».
