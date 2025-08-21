Пермяк пытался задушить первоклассницу в лифте

Преступник зашел за ребенком в лифт и напал
Преступник зашел за ребенком в лифт и напал

В Перми пьяный мужчина напал на семилетнюю девочку в лифте и стал ее душить. Ребенка спасли жители дома, которые услышали крик девочки. Преступник отправится в колонию строго режима. Подробности случившегося рассказали в краевом управлении СКР и прокуратуре.

«Нападение произошло в феврале в одном из многоквартирных домов. Мужчина зашел за семилетней девочкой в лифт и неожиданно начал ее душить. Крики ребенка услышали жильцы дома. Они вызвали лифт и спасли первоклассницу. Преступника же очевидцы задержали и передали в руки полицейских. Оказалось, что в момент нападения мужчина был пьян», — уточнили в ведомствах.

Во время прений сторон прокурор попросил назначить подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы. Суд поддержал сторону гособвинения и назначил соответствующее наказание. Преступник отправится в колонию строгого режима. Также он будет обязан выплатить пострадавшей девочке 500 000 рублей.

