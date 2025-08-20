Австрийский бренд туристической экипировки откроет магазин в Перми

В Перми на площадях торгово-развлекательного центра «Планета» собираются открыть фирменный магазин туристической экипировки и снаряжения австрийского бренда Northland. Об этом сообщили представители компании.
«Northland разместится на втором этаже ТРЦ возле магазина Gloria Jeans, между отделами Mark Formelle и НЕА. Площади уже готовятся под новый отдел. Точка будет работать по франшизе», — цитирует своих собеседников портал v-kurse.ru.
Точная дата открытия не раскрывается. Сейчас в прикамской столице бренд представлен лишь частично в сети «Спортмастер». Местный рынок предлагает покупателям экипировку и снаряжение других фирм в этом же сегменте — Outventure и Demix.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми готовится к открытию магазин сети SneakerBOX, где представлены обувь и одежда марок, ушедших из РФ. Он займет площади в ТРК «Семья».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!