В Индию хлынули потоки лесоматериалов из Пермского края

Все больше стран присоединяется к числу крупных экспортеров леса из Прикамья
Объем поставок из Прикамья лесоматериалов хвойных пород в Индию вырос в 1,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Россельхознадзора.
«С 1 января по 18 августа 2025 года из Пермского края экспортировано 1680 кубометров лесоматериалов хвойных пород в Индию. Это в 1,5 раза выше аналогичного периода прошлого года (1080 кубометров)», — написано в telegram-канале ведомства.
Неделей ранее регион продал Вьетнаму тысячи кубометров леса. Экспорт пиломатериала в Иран вырос в 1,8 раза. В конце июля из Перми отправили первую партию леса в Сирию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!