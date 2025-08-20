20 августа 2025

В Индию хлынули потоки лесоматериалов из Пермского края

Пермский край в 1,5 раза увеличил экспорт лесоматериалов в Индию
Все больше стран присоединяется к числу крупных экспортеров леса из Прикамья
Все больше стран присоединяется к числу крупных экспортеров леса из Прикамья Фото:

Объем поставок из Прикамья лесоматериалов хвойных пород в Индию вырос в 1,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Россельхознадзора.

«С 1 января по 18 августа 2025 года из Пермского края экспортировано 1680 кубометров лесоматериалов хвойных пород в Индию. Это в 1,5 раза выше аналогичного периода прошлого года (1080 кубометров)», — написано в telegram-канале ведомства.

Неделей ранее регион продал Вьетнаму тысячи кубометров леса. Экспорт пиломатериала в Иран вырос в 1,8 раза. В конце июля из Перми отправили первую партию леса в Сирию.

