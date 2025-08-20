20 августа 2025

Пермяки за месяц до шоу раскупили билеты на концерт певца из списка Forbes

Концерт Вани Дмитриенко в Перми вызвал ажиотаж фанатов
© Служба новостей «URA.RU»
Ваня Дмитриенко выступал в Перми на 300-летии города
Ваня Дмитриенко выступал в Перми на 300-летии города Фото:

В Перми концерт Вани Дмитриенко, который был лауреатом рейтинга Forbes «30 до 30», через месяц пройдет при полном аншлаге. Фанаты уже раскупили все билеты на шоу в клубе «Свобода».

«Билеты стоили от 2 700 до 4 000 рублей. Но сейчас купить их уже невозможно. Про sold out указано и на сайте певца», — сообщил корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.

На сайте клуба «Свобода» указано, что концертный зал вмещает до 1 200 человек. Ранее в Екатеринбурге из-за большого количества желающих попасть на шоу концерт Дмитриенко перенесли в «Екатеринбург-ЭКСПО», который вмещает 5 000 человек. Ваня Дмитриенко стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер» в 2020 году. В сентябре артист отправляется в большой тур по городам России.

© Служба новостей «URA.RU»
