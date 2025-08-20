Ремонт Чусовского моста в Перми резко подорожал

В Перми стоимость реконструкции Чусовского моста возросла на 3,1 млрд рублей. Соответствующее предложение о выделении дополнительных средств планируется включить в проект бюджета Пермского края на 2027 год. Как отмечается в пояснительной записке к поправкам, увеличение объема финансирования связано с изменениями в проектно-сметной документации, обусловленными техническими особенностями реализации проекта.
«Прирост бюджетных ассигнований Пермского края на 2027 год в размере 3,1 млрд рублей связан с предварительным увеличением стоимости работ по проекту „Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог „Пермь–Березники“ и „Восточный обход города Перми“.Это вызвано корректировкой проектной документации и продлением срока сдачи объекта до 10 июля 2027 года“, — сказано в финансово-экономическом обосновании.
Согласно утвержденному бюджету региона на 2025–2027 годы, общий объем финансирования данного проекта составляет 34,5 млрд рублей. В частности, на 2025 год предусмотрено 14,8 млрд рублей, на 2026 год — 10,5 млрд рублей, а на 2027 год — 9,2 млрд рублей.
Концессионное соглашение по реконструкции Чусовского моста было заключено в 2017 году. Генеральным подрядчиком выступила компания «Стройтрансгаз» (СТГ), которая отвечала за строительство нового мостового перехода и последующую реставрацию существующего моста. Открытие движения по новому сооружению состоялось в декабре 2022 года, однако дальнейшие работы были приостановлены из-за разногласий с субподрядной организацией.
В 2024 году концессионер инициировал смену генерального подрядчика — им стала компания «Дом.59», входящая в структуру КРПК. В начале 2025 года региональные власти приняли решение продлить сроки реализации проекта строительства и реконструкции автодороги Пермь—Березники на 40 месяцев. В летний период 2025 года работы были возобновлены, а в июле стало известно о планируемом завершении реконструкции в 2027 году.
