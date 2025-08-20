Глава минздрава заявила о спаде рождаемости и раскрыла, отчего чаще всего умирают пермяки

В Пермском крае в 2024 году сократилась рождаемость, а основной причиной смерти жителей региона остались болезни системы кровообращения. Об этом заявила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. В четверг, 21 августа, чиновница краевого правительства выступила с ежегодным докладом перед депутатами законодательного собрания Пермского края
«По словам министра, рождаемость в крае сократилась на 3%, но остается выше среднего по стране. Основное внимание в докладе было уделено болезням системы кровообращения — главной причине смертности (45%)», — сообщается на сайте законодательного собрания Прикамья. Также основными причинами смертности остаются новообразования, травмы и отравления.
Ранее краевые власти сообщили о намерении направить порядка 1 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Охрана материнства и детства» в Прикамье. Это позволит расширить сеть женских консультаций и добиться большего охвата женской части населения медпомощью.
