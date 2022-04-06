Глава депздрава предрек вспышку опасного заболевания в Кургане

Алексей Сигидаев считает, что из-за негативного отношения к вакцинации в Кургане возможна вспышка кори Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев не исключает вспышку кори в Кургане из-за того, что люди отказываются от прививок. Об этом он сообщил в интервью курганскому областному радио.

«Стоит вакцинироваться не только от коронавируса, но и от всего. Нашу иммунную систему надо тренировать. В СССР вакцинировали большое количество людей, все понимали, что это во благо для человечества. И это была единственная страна в мире, которая благодаря вакцинации победила ряд заболеваний. […] Если в СССР прививалось практически 100% людей от кори, то сейчас от кори добровольно прививают, возникла иммунная прослойка. Последние десять лет вспышки кори наблюдаются в крупных городах: Москва, Питер. Наверное, и в Кургане то же самое будет, потому что негативное отношение к вакцинации, думают, что это против них», — сказал Алексей Сигидаев во время интервью областному радио.

Глава депздрава отметил, что публикации и видеоролики на антипрививочную тематику создаются не бесплатно и с определенной целью. Сам Сигидаев подчеркнул, что к таким материалам относится негативно, и призвал курганцев ставить прививки, в том числе и детям.

Ранее URA.RU писало, что директор департамента здравоохранения Курганской области вакцинировал дочь от коронавирусной инфекции. Алексей Сигидаев считает вакцинацию самым действенным методом борьбы с инфекционными заболеваниями.