В Италии в дом россиянина бросили «коктейль Молотова»

13 апреля 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

В результате броска «коктейля Молотова» начался пожар Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В итальянском городе Кастильончелло в дом гражданина РФ бросили «коктейль Молотова». Из-за этого начался пожар. «В Кастильончелло (Розиньяно) около 20:30 10 апреля неизвестные бросили коктейль Молотова в железную дверь дома на Виа Бьяджи, где проживает 37-летний гражданин России. Сразу после этого возник небольшой пожар, который, к счастью, быстро потух», — сообщает итальянское издание livornotoday. Предполагается, что произошедшее было связано со спецоперацией РФ на Украине. Россияне начали сталкиваться с травлей за рубежом после начала спецоперации на Украине. В западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее в Нидерландах с лозунгами «за Украину» избили ребенка из-за русского имени, сообщила жительница города Рейсвейк. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В итальянском городе Кастильончелло в дом гражданина РФ бросили «коктейль Молотова». Из-за этого начался пожар. «В Кастильончелло (Розиньяно) около 20:30 10 апреля неизвестные бросили коктейль Молотова в железную дверь дома на Виа Бьяджи, где проживает 37-летний гражданин России. Сразу после этого возник небольшой пожар, который, к счастью, быстро потух», — сообщает итальянское издание livornotoday. Предполагается, что произошедшее было связано со спецоперацией РФ на Украине. Россияне начали сталкиваться с травлей за рубежом после начала спецоперации на Украине. В западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее в Нидерландах с лозунгами «за Украину» избили ребенка из-за русского имени, сообщила жительница города Рейсвейк.