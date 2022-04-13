В Италии в дом россиянина бросили «коктейль Молотова»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майдан. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия. Киев, дым, майдан, боец, коктейль молотова, война, огонь
В результате броска «коктейля Молотова» начался пожар Фото:

В итальянском городе Кастильончелло в дом гражданина РФ бросили «коктейль Молотова». Из-за этого начался пожар.

«В Кастильончелло (Розиньяно) около 20:30 10 апреля неизвестные бросили коктейль Молотова в железную дверь дома на Виа Бьяджи, где проживает 37-летний гражданин России. Сразу после этого возник небольшой пожар, который, к счастью, быстро потух», — сообщает итальянское издание livornotoday. Предполагается, что произошедшее было связано со спецоперацией РФ на Украине.

Россияне начали сталкиваться с травлей за рубежом после начала спецоперации на Украине. В западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее в Нидерландах с лозунгами «за Украину» избили ребенка из-за русского имени, сообщила жительница города Рейсвейк.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

В итальянском городе Кастильончелло в дом гражданина РФ бросили «коктейль Молотова». Из-за этого начался пожар. «В Кастильончелло (Розиньяно) около 20:30 10 апреля неизвестные бросили коктейль Молотова в железную дверь дома на Виа Бьяджи, где проживает 37-летний гражданин России. Сразу после этого возник небольшой пожар, который, к счастью, быстро потух», — сообщает итальянское издание livornotoday. Предполагается, что произошедшее было связано со спецоперацией РФ на Украине. Россияне начали сталкиваться с травлей за рубежом после начала спецоперации на Украине. В западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее в Нидерландах с лозунгами «за Украину» избили ребенка из-за русского имени, сообщила жительница города Рейсвейк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...