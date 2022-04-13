В цыганском поселке в Екатеринбурге на три недели закроют улицу

Движение на улице Печатников закроют с 11 по 30 мая 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строители перекроют участок улицы Печатников от Военного Флота до дома №12 на Тельмана в цыганском поселке на юго-западе Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили на официальном сайте мэрии города.

«С 11 по 30 мая строители закроют для движения автомобилистов участок улицы Печатников от Военного Флота до дома №12 на Тельмана», — говорится в сообщении горадминистрации.

Причина — строительство газопровода, которым занимается застройщик «Московский Квартал-3». Автомобилистам предлагают объезжать участок по улицам Тельмана, Амундсена и Военного Флота.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии для движения перекрестка улиц Московской и Куйбышева. С вечера 1 мая до 6 утра 4 мая здесь будут ремонтировать трамвайные пути.