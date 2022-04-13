13 апреля 2022

В цыганском поселке в Екатеринбурге на три недели закроют улицу

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Чистка ливневки. Екатеринбург, дорожные знаки, рабочий, перекрытие дорог, дорожные работы
Движение на улице Печатников закроют с 11 по 30 мая 2022 года Фото:

Строители перекроют участок улицы Печатников от Военного Флота до дома №12 на Тельмана в цыганском поселке на юго-западе Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили на официальном сайте мэрии города.

«С 11 по 30 мая строители закроют для движения автомобилистов участок улицы Печатников от Военного Флота до дома №12 на Тельмана», — говорится в сообщении горадминистрации.

Причина — строительство газопровода, которым занимается застройщик «Московский Квартал-3». Автомобилистам предлагают объезжать участок по улицам Тельмана, Амундсена и Военного Флота.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии для движения перекрестка улиц Московской и Куйбышева. С вечера 1 мая до 6 утра 4 мая здесь будут ремонтировать трамвайные пути.

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Строители перекроют участок улицы Печатников от Военного Флота до дома №12 на Тельмана в цыганском поселке на юго-западе Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили на официальном сайте мэрии города. «С 11 по 30 мая строители закроют для движения автомобилистов участок улицы Печатников от Военного Флота до дома №12 на Тельмана», — говорится в сообщении горадминистрации. Причина — строительство газопровода, которым занимается застройщик «Московский Квартал-3». Автомобилистам предлагают объезжать участок по улицам Тельмана, Амундсена и Военного Флота. Ранее URA.RU сообщало о закрытии для движения перекрестка улиц Московской и Куйбышева. С вечера 1 мая до 6 утра 4 мая здесь будут ремонтировать трамвайные пути.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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