В Екатеринбурге продают золотые карманные часы конца XIX века мастера Павла Буре, который поставлял товар самому императору Николаю II и его двору. Стоимость часов составляет 3,5 миллиона рублей, говорится в объявлении.
«Продам мужские карманные золотые трехкрышечные часы с минутным репетиром, Павел Буре 19-ого века, оригинал, золото 56-ая проба, 1889 года. Все подлинное», — говорится в объявлении на сайте Avito
Часы продаются в оригинальном деревянном футляре с бархатной отделкой. Владелец подчеркивает, что механизм полностью исправен, а корпус украшен гравировками двуглавого орла и герба Российской империи. Продавец готов предоставить часы для проверки подлинности в любой экспертной организации за счет покупателя.
Компания «Павел Буре» — российский производитель часов, основанный в 1874 году. С 1899 года предприятие являлось официальным поставщиком Двора Его Императорского Величества. Большую часть часов в императорском дворе при Николае II составляли часы «Павла Буре».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!