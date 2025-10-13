13 октября 2025

В Екатеринбурге продают золотые карманные часы как у Николая II. Фото

В Екатеринбурге продают карманные часы «Павла Буре» 19 века за 3,5 млн рублей
Карманные часы «Павла Буре» поставлялись в императорский двор
Карманные часы «Павла Буре» поставлялись в императорский двор Фото:

В Екатеринбурге продают золотые карманные часы конца XIX века мастера Павла Буре, который поставлял товар самому императору Николаю II и его двору. Стоимость часов составляет 3,5 миллиона рублей, говорится в объявлении.

«Продам мужские карманные золотые трехкрышечные часы с минутным репетиром, Павел Буре 19-ого века, оригинал, золото 56-ая проба, 1889 года. Все подлинное», — говорится в объявлении на сайте Avito

Часы продаются в оригинальном деревянном футляре с бархатной отделкой. Владелец подчеркивает, что механизм полностью исправен, а корпус украшен гравировками двуглавого орла и герба Российской империи. Продавец готов предоставить часы для проверки подлинности в любой экспертной организации за счет покупателя.

Компания «Павел Буре» — российский производитель часов, основанный в 1874 году. С 1899 года предприятие являлось официальным поставщиком Двора Его Императорского Величества. Большую часть часов в императорском дворе при Николае II составляли часы «Павла Буре».

