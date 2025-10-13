Свердловчан предупредили о высокой пожарной опасности

В Свердловской области 14 октября наблюдается высокая пожарная опасность. Об этом жителей региона предупредили синоптики Уралгидрометцентра.
«14 октября местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность», — пояснили эксперты. По их данным, горимость леса по региональной шкале составляет четвертый класс.
Сегодня также начнутся дожди, связанные с приближением холодного фронта. Синоптик Алексей Пулин считает, что к вечеру осадки достигнут центральных районов области, а в ночь на среду по северу и востоку региона есть вероятность ледяного дождя.
