13 октября 2025

Свердловчан предупредили о высокой пожарной опасности

На Среднем Урале зафиксирован четвертый класс горимости леса
В Свердловской области 14 октября наблюдается высокая пожарная опасность. Об этом жителей региона предупредили синоптики Уралгидрометцентра.

«14 октября местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность», — пояснили эксперты. По их данным, горимость леса по региональной шкале составляет четвертый класс.

Сегодня также начнутся дожди, связанные с приближением холодного фронта. Синоптик Алексей Пулин считает, что к вечеру осадки достигнут центральных районов области, а в ночь на среду по северу и востоку региона есть вероятность ледяного дождя.

