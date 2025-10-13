Пионерский затягивает густым дымом (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 14 октября на улице Маяковского загорелся частный дом. Густой дым от пожара постепенно накрывает Пионерский микрорайон, рассказал URA.RU читатель.
«Горит дом на Маяковского. Пожар в той части дома, где располагается сауна. Дым расходится по всей Пионерке», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного ГУ МЧС. Там пояснили, что площадь пожара составила 10 квадратных метров, на месте работают специалисты.
