13 октября 2025

Едким дымом затянуло целый микрорайон в Екатеринбурге. Фото

Пионерский затягивает густым дымом (архивное фото)
Пионерский затягивает густым дымом (архивное фото)

В Екатеринбурге утром 14 октября на улице Маяковского загорелся частный дом. Густой дым от пожара постепенно накрывает Пионерский микрорайон, рассказал URA.RU читатель.

«Горит дом на Маяковского. Пожар в той части дома, где располагается сауна. Дым расходится по всей Пионерке», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного ГУ МЧС. Там пояснили, что площадь пожара составила 10 квадратных метров, на месте работают специалисты.

Фото:
Фото:

