В Серове (Свердловская область) пятитонный автобус буквально расплющил о стену местного жителя Александра, который работал в гараже. Припаркованная машина внезапно тронулась и покатилась на мужчину. Его спасали специалисты местной горбольницы, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
«Предприниматель занимается перевозками, обслуживает несколько пассажирских маршрутов, и 9 сентября он, как всегда, работал в гараже. Внезапно стоявший поблизости автобус покатился и всем своим пятитонным весом придавил мужчину к стене», — сказали в ведомстве.
Сам Александр вспоминает, как в этот момент в гараж зашел его сын и быстро отогнал автобус. «Я смог встать, дошел до лавки „на автопилоте“ и адреналине, но, когда приехала скорая, уже был без сознания», — добавил пациент.
Мужчину оперативно доставили в больницу сотрудники скорой, где его забрали в операционную. У пострадавшего диагностировали множественные переломы ребер, повреждение легкого и другие серьезные травмы. По словам медиков, шансы у пациента равнялись практически нулю, но медики боролись за его жизнь.
Врач-травматолог Серовской горбольницы Бахриддин Достиев, за три минуты им удалось остановить внутреннее кровотечение. После четырех дней в реанимации и трех недель в отделении травматологии Александр пошел на поправку. А на днях он самостоятельно приехал в больницу, чтобы поблагодарить команду спасителей.
