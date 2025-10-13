У свердловчан нашли пять тысяч патологий легких

В Свердловской области за последние девять месяцев у жителей обнаружили более 5,8 тысячи разных патологий легких. Их удалось выявить во время профилактических осмотров, рассказали в департаменте информполитики региона.
«В структуре впервые выявленных заболеваний диспансеризация помогла диагностировать 13 случаев туберкулеза. Также обнаружены 198 злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легкого, причем 51,5% раковых опухолей медикам удалось выявить на ранних стадиях», — поделилась главный внештатный специалист по медицинской профилактике областного минздрава Дарья Белова.
На данный момент подобные осмотры прошли порядка 1,3 миллиона жителей. Чтобы повысить доступность процедуры, специалисты выезжают на мобильных кабинетах в различные населенные пункты и учреждения.
